華碩法說將公布7月營收及展望 早盤漲逾7%預熱觀望

PC品牌大廠華碩今日下午將舉辦法說會，今日華碩股價開紅走高，盤中一度漲至460元之上，漲幅超過7%觀望。華碩6月營收繳出雙成長佳績、月增30.32%，當時華碩表示，受惠PC產品出貨量優於預期，加上AI伺服器出貨增溫，推動第2季品牌營收達歷年同期新高。今日法人特別關注7月營收表現、筆電及手機景氣後市展望。

華碩指出，華碩已於6月至7月領先推出最廣泛與具AI創新應用的Coplit+ PC產品，將持續深化各項AI應用與產品創新，全方位布局AI的新增長週期。該公司6月集團營收為584.12億元，月增30.32%、年增21.48%。華碩6月品牌營收為555億元，年增23%。華碩第2季集團營收為1,449億元，年增25%。品牌營收為1,362億元，年增27%；累計華碩今年上半年營收達2,665.55億元，年增17.37%。

華碩近期無論PC、伺服器皆有許多消息，如華碩智慧物聯網(ASUS IoT)日前宣布推出全新邊緣AI電腦PE8000G，不僅支援雙GPU，以提供強大效能，另採用採用專業的散熱、機構設計及電源解決方案，可應對極端溫度、振動與可變電壓等嚴苛的作業環境，再加上Intel® Core處理器(第12 / 13代)、Intel® R680E晶片組。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展上，特地前往華碩COMPUTEX攤位，華碩董事長施崇棠與輝達執行長黃仁勳於NVIDIA GB200 NVL72握手合影，宣示攜手共創AI伺服器事業藍圖。

由於第2季PC產品出貨優於預期，以及AI伺服器出貨增溫，讓華碩上月品牌營收達歷年同期新高，同時華碩在6、7月推出具AI創新應用的Coplit＋ PC產品，公司指出，將持續深化各項AI應用以及產品創新。