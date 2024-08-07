融資洗乾淨了？ 台積電重返900元關卡 市值升至23.7兆

隨著融資斷頭清洗浮額，台積電（2330）7日股價隨美股反彈，盤中重返900元關卡，以盤中916元計算，市值並回升至23.73兆元。

法人分析，以台積電為首的半導體指標帶動大盤跌深反彈，同時中小型股歷經過去兩天斷頭賣壓，今日普遍跌深反彈，台積電持續扮演台股信心指標。

台積電5日股票一度跌停並被交易所列注意股，依據股票六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達129.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者。台積電股價6日跌深彈逾8%，市值重返22兆元，一度逼近漲停價，今日續漲逾4%，重返900元關卡與市值23兆元。

法人分析，台積電基本面沒太大改變，不過，台積電客戶群陸續釋出旺季不旺或季增幅度不如預期的保守展望，對於台積電下半年營運影響有待觀察，智慧機、車用以及工業需求持續疲弱或緩慢復甦將是影響下半年關鍵。

隨著台股修正，近期市場再傳出輝達GB200將延後約一季出貨，製造設計的問題各界看法不一。依據業界最新說法，光罩等問題在一個月前已改善，而前段矽中介層先前問題應在委外不順，皆已陸續克服，目前最新問題仍是後段組裝不順以及終端市場需求是否因為總體經濟衰退疑慮而有下修的可能，後續變化有待觀察。

至於在短期盤勢回穩後，法人分析，營收亮眼成為買盤進駐的重要條件，台積電預計本周五公布7月營收報告。先前銅箔基板廠商CCL 廠台光電（2383）、台燿（6274）7月營收同創新高，吸引外資買超 1,589 張台光電，投信則大舉買超台燿，相關公司基本面沒有太大變化，隨著融資清洗後今日股價持續跌深反彈。

法人也分析，8月5日盤面出現過去幾年幾乎不曾發生的狀況即大盤重挫，幾乎沒有中小題材股逆勢走強，相關情況似乎預告缺實質獲利的題材股，多數面臨融資追繳、資金抽離的風險，後續變化需持續觀察。