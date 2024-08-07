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台積電漲3.8%重返900元 貢獻大盤275點

中央社／ 台北7日電

台股今天早盤延續反彈氣勢，大漲697點逼近21200點，權王台積電續扮演助攻要角，早盤最高914元，漲34元，漲幅3.86%，市值增加新台幣8817億元，重返23.7兆元之上。

根據統計，到6日為止，台積電單一個股市值新台幣22.82兆元，占台股總市值比重約34.8%，台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.1點，台積電今天早盤漲34元，貢獻大盤加權指數達275點。

台積電接連一日跌停、一日接近漲停，小額投資人無畏波動劇烈加碼搶進，盤中零股交易熱絡。根據統計，台積電5日和6日連續2個交易日，盤中零股交易量和交易金額均創台股之冠。

人工智慧（AI）需求強勁，台積電預期到2025年3奈米和5奈米先進製程及先進封裝產能吃緊，希望2025年CoWoS先進封裝產能能夠超越倍增，2025年至2026年達到供需平衡。

台積電先前法人說明會預估，今年第3季展望優於市場預期，預估第3季營收將達224億至232億美元，季增約9.5%，毛利率53.5%至55.5%，優於市場預期的53%水準。

台積電 台股

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