樺漢報捷 獲美商大單

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（6）日宣布，與美國上市金融科技公司NCR Voyix簽署最終協議，將負責其產品的供應、設計、履行、運輸及保固管理，成為獨家的全球硬體整合服務供應商。樺漢表示，目標是擴大服務範疇，促進公司長期的增長和成功。

NCR Voyix是全球知名的數位商務解決方案提供商，自2008年以來，樺漢一直是NCR Voyix的供應商，透過新協議，樺漢將成為NCR Voyix獨家的全球硬體整合服務供應商。

樺漢董事長朱復銓指出，將充分利用其在全球設計、製造、供應鏈、物流和一流品質管理方面的經驗。通過此次合作，能在NCR Voyix及其客戶之間提供穩定可靠的產品服務。這次擴大合作關係，也將為NCR Voyix和樺漢創造更多合作與發展機會，創造雙贏局面。

樺漢目標是擴大服務範疇，促進公司長期增長和成功。對技術、基礎設施以及戰略性收購與合作夥伴關係的投資，並將支持公司在現有和新市場的增長。借助樺漢的全球資源、專業知識和技術，NCR Voyix的客戶可以期待同規高端的設計和製造。