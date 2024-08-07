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瑞昱7月業績增4.7% 創高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

瑞昱（2379）昨（6）日公布7月合併營收為107.1億元，創新高，並且連四月站穩百億元大關，月增4.7％，年增19.4％；前七月合併營收為670.06億元，年增22.1％。

瑞昱走過去年庫存調整階段，今年營運強勁復甦，上半年歸屬母公司業主淨利為75.16億元，年增70.8％，每股純益為14.66元。

瑞昱分析，第2季PC與非PC業績比重約33：67，其中，乙太網業務穩定成長，並預期相關業務在本季表現將延續很強的力道。

至於交換器業務，瑞昱提到，上半年相關應用市場穩定成長，有庫存回需求，以及該公司在印度等新興市場的市占率提升，估計良好表現將延續到第3季。

WiFi晶片方面，第2季表現良好，不只是網通應用，包括PC、消費性電子與物聯網應用也頗佳，尤其WiFi 6產品的成長態勢明顯，相關動能預計將延續到下半年，甚至是2025年。

音訊轉換晶片方面，瑞昱指出，雖然上半年PC出貨量只有小增，但該公司受惠於客戶端重新建立庫存水位，因此相關表現高於PC市場水準。

談到電視晶片產品，瑞昱指出，受惠於歐洲盃賽事舉行，第2季相關產品出貨表現強勁，不過618購物節的相關銷售表現則低於預期。今年全球電視出貨量可能持平，瑞昱相關晶片出貨表現將保持穩定，市占率有望小幅提升。

晶片 瑞昱

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