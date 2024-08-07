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瑞鼎上半年 EPS 15.08元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

瑞鼎（3592）昨（6）日公布第2季毛利率回到三成之上，獲利也成長，單季每股純益7.8元；上半年獲利年增逾九成，每股純益15.08元。

瑞鼎第2季毛利率30.49％，季增0.85個百分點；稅後純益5.9億元，季增7％，年增40.5％，每股純益為7.8元。上半年毛利率30.08％，年增2.22個百分點；稅後純益11.4億元，年增94.3％，每股純益15.08元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第2季AMOLED智慧手機部分客戶提前備貨，中小尺寸驅動IC業務表現較預期為佳。以各產品線來看，大尺寸驅動IC在客戶產能調控告一段落後回補庫存水位，車載工控驅動IC則受惠觸控與顯示整合型驅動IC（TDDI）持續導入量產。

另外，隨AMOLED智慧手機營收相對維持平穩，穿戴式TDDI在高階產品市場需求保持強勁，使得中小尺寸驅動IC第2季營收維持成長。

智慧手機 每股純益

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