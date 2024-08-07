快訊

翁章梁籲國土法延後上路 政院允諾速將配套修法到位

奧運拳擊／陳念琴不敵大陸亞運金牌 仍獲生涯首面銅牌

文曄獲利上揚逾三成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

文曄（3036）昨（6）日召開法說會，公布第2季獲利季增逾三成，每股純益1.7元，而併購加拿大同業Future後，毛利率提升至4.51％。展望本季，文曄預估單季營收中位數將季增約4.6％，每股純益中位數約2.25元。

文曄第2季毛利率為4.51％，明顯優於首季的2.53％與去年同期的3.58％；單季歸屬母公司業主淨利約21.5億元，季增35％，年增123％，每股純益1.7元。上半年毛利率為3.64％，略高於去年同期的3.51％；歸屬母公司業主淨利為37.4億元，年增122％，每股純益3.11元。

文曄指出，在美元兌新台幣為1：32.5元的匯率假設基礎上，預期本季業績將落在2,470億至2,630億元之間，約季增1.3％至7.9％，毛利率估4.2％至4.4％，每股純益2.01元至2.48元。

文曄 每股純益

延伸閱讀

強勢美國隊巴西如何擋？法國戰加拿大 內部紛亂問題難解

醫院滿地亡者遺體「彈痕累累」 西方國家呼籲孟加拉冷靜克制

對抗中國不公平貿易 墨西哥聯手美加抗中傾銷

奧運籃球／「法國還沒準備好」詹皇談8強隊伍 德國加拿大成奪冠假想敵

相關新聞

瑞鼎上半年 EPS 15.08元

瑞鼎（3592）昨（6）日公布第2季毛利率回到三成之上，獲利也成長，單季每股純益7.8元；上半年獲利年增逾九成，每股純益...

群電Q2每股賺2.28元

群電（6412）昨（6）日召開法說會，公布第2季稅後純益9.12億元，為同期新高，季增34%，年增15.4%，每股純益2...

瑞昱7月業績增4.7% 創高

瑞昱（2379）昨（6）日公布7月合併營收為107.1億元，創新高，並且連四月站穩百億元大關，月增4.7％，年增19.4...

聯電7月營收月增19%

聯電（2303）昨（6）日公告今年7月合併營收208.97億元，攀上19個月來高點，月增19.08%，年增9.61%；前...

文曄獲利上揚逾三成

文曄（3036）昨（6）日召開法說會，公布第2季獲利季增逾三成，每股純益1.7元，而併購加拿大同業Future後，毛利率...

南電第2季每股賺0.18元 前六月失色

PCB載板廠商南電（8046）昨（6）日公告第2季的財報每股純益0.18元，由於今年首季每股虧損0.24元，累計今年上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。