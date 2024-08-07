文曄獲利上揚逾三成
文曄（3036）昨（6）日召開法說會，公布第2季獲利季增逾三成，每股純益1.7元，而併購加拿大同業Future後，毛利率提升至4.51％。展望本季，文曄預估單季營收中位數將季增約4.6％，每股純益中位數約2.25元。
文曄第2季毛利率為4.51％，明顯優於首季的2.53％與去年同期的3.58％；單季歸屬母公司業主淨利約21.5億元，季增35％，年增123％，每股純益1.7元。上半年毛利率為3.64％，略高於去年同期的3.51％；歸屬母公司業主淨利為37.4億元，年增122％，每股純益3.11元。
文曄指出，在美元兌新台幣為1：32.5元的匯率假設基礎上，預期本季業績將落在2,470億至2,630億元之間，約季增1.3％至7.9％，毛利率估4.2％至4.4％，每股純益2.01元至2.48元。
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