群電Q2每股賺2.28元

群電（6412）昨（6）日召開法說會，公布第2季稅後純益9.12億元，為同期新高，季增34%，年增15.4%，每股純益2.28元；上半年稅後純益15.93億元，年增16.2%，每股純益3.98元。

展望本季，群電總經理曾國華表示，隨高階筆電、智慧建築及低軌衛星等多重引擎點火，營運將優於上季，季增率可達雙位數百分比，也會比去年同期好，法人估，群電本季營收拚重返百億元大關，攀上今年以來高點。

群電昨天並公布7月合併營收32.1億元，月減2.9%，年增5.2%；前七月營收201.54億元，年減2.2%。群電昨天股價收129.5元，上漲7元。

談到伺服器電源布局進展，曾國華表示，目前AI伺服器電源主流落在3至5.5KW，下世代主流預計高達8至10KW以上，群電已量產3至4KW產品，正密集送客戶端測試中，待客戶系統驗證完成後，下半年有望陸續出貨。

他提到，群電目標本月將5.5KW機種及33KW系統級產品開發完成，送客戶測試後，力拚年底導入量產，明年在新客戶、新產品效應下，伺服器、高速運算電源營收有望進入快速成長期。

此外，明年筆電市場將迎來新一波換機潮，加上AI PC逐步發酵，2025年整體營運將優於今年。

群電表示，本季旺季只能算「微溫」，但是在高階筆電、AI伺服器和遊戲機電源新品推動下，加上智慧低碳整合平台營運加速，本季營收將季增雙位數，下半年可望優於上半年，營收也將重回年增走勢。

儘管近來AI筆電話題熱，群電認為，目前仍處於試水溫，在更多殺手級應用尚未推出之前，市場觀望氣氛濃厚，今年筆電市場可能僅持平。

近年群電積極布局智慧建築、智慧工廠解決方案成為營運快速成長新引擎，群電估計，上半年相關營收約6.6億元，在陸續取得中大型冷鏈、智慧工廠、智慧建築新標案，統計上半年在手專案總金額近50億元，預計該業務今年營收有機會超越22億元，年增近五成，獲利有望較去年翻倍，成為獲利小金雞。