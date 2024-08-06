台灣大三引擎 熱轉營運
台灣大（3045） 昨（6）日舉辦法說會，總經理林之晨指出，自合併台灣之星以來，已連續兩季繳出亮眼績效，第2季三大成長引擎驅動營收成長，包括家用寬頻業務上網服務滲透率提高、5G服務占比上升、momo購物營收成長，帶動第2季營業利益達49.5億元，年增11%，是七年來新高。
台灣大今年上半年合併營收960.2億元、年增11%；EBITDA為211.7億元，年增20%；營業利益96.1億元，年增10%；歸屬母公司淨利62億元，年增8%，每股純益2.05元。合併EBITDA、營業利益兩項獲利指標均呈雙位數成長。
台灣大第2季營收477.4億元，季減1%，年增10%；營業利益49.5億元，季增6%，年增11%；EBITDA達105.9億元，年增19%；歸屬母公司淨利32.3億元，季增9%，年增7%；單季每股純益1.07元。
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