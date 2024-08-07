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程泰 上半年EPS 1.88元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠程泰機械（1583）昨（6）日公布上半年合併財報，合併營收21.93億元；營業毛利5.47億元；稅後純益2.07億元，年減14.1%，每股稅後純益1.88元。展望下半年，法人估，程泰營運可望逐季增溫，全年營收力拚年增表現。

程泰第2季合併營收12.45億元，季增31.3%、年減13.1%；業外匯兌收益、轉投資收入合計2.28億元，優於去年1.7億元；單季稅後純益1.67億元，季增317.5%、年增62.1%，每股稅後純益1.52元。

程泰董事長楊德華表示，第3季接單向來不錯，且季內將有現金股息挹注，業績獲利表現可期，第4季進入傳統旺季，預期下半年營運會比上半年好。

上銀科技 智慧手機 營收 程泰

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