中華電兩金雞 將登興櫃

中華電信（2412）昨（6）日舉行法說會，釋出旗下轉投資小金雞的上市規劃。董事長郭水義表示，為策略性壯大集團市值，持續規劃子公司上市與尋找潛在併購機會，子公司中華資安國際與資拓宏宇皆預計於2024下半年完成台灣興櫃掛牌。

在產品部份強化新的AI技術產品，郭水義指出，中華電信瞄準AI商機，持續投入AI建設，包含建置AI資料中心、GPU雲端算力服務，協助企業客戶及政府建立主權AI，或使用中華電信的算力雲服務。中華電信成立「AI工廠」，提供企業所需之AI模型、AI化的營運流程與AI代理，協助企業及政府客戶完成AI數位轉型。

中華電信第2季合併營收541.2億元，季減1.4%，年增1.2%；營業淨利119.3億元，與前一季119.24億元約持平、年減2.7%；EBITDA為218.1億元，年減1.7%；歸屬於母公司業主淨利98.2億元，季增4.5%，年減1.0%，每股純益1.27元。營業淨利、EBITDA、歸屬於母公司業主淨利及每股純益皆超越財測目標。