遠傳目標價 小摩喊105元

台股近日重挫大跌，個股也紛紛震盪修正，不過電信股卻逆勢走強，躍居市場亮點。摩根大通證券（小摩）在最新出具的「台灣電信產業」報告中，調升台灣大（3045）及遠傳評等由「中立」升至「優於大盤」，目標價分別升至125元、105元；中華電信則由「優於大盤」降至「中立」，目標價130元。

小摩大中華電信產業分析師區繼文建議，投資人在最近科技股的拋售潮中，可增加對電信股的持倉，根據過去歷史經驗顯示，2010年以來，在過去六次大盤修正調整期中，電信股防禦能力強，總能較加權指數具有20%的超額表現。其中，遠傳的表現最佳，其次是台灣大、中華電信。

區繼文指出，遠傳和台灣大兩家業者在先後合併亞太電信、台灣之星後，今年上半年已展現合併效益，遠傳的EBITDA和盈餘分別超過預估的3%和18%；台灣大的EBITDA則從2023年的年增4%，提升至今年上半年的20%。

展望後市，下半年將有更多的上行潛力，加上隨著iPhone 16於第3季推出，可能帶動的行動電話等通信相關業務增長，再配合防禦性買盤輪動等利多發酵，股價表現轉趨正向。