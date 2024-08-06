佳世達財報／上半年每股賺0.47元 營收967.72億元

佳世達（2352）公布今年第2季財報營收499億元，季增6%、年減4.22%；毛利率16.7%，季增0.69個百分點、年增0.39個百分點；營益率2.37%，優於今年首季，但低於去年同期，歸屬於母公司淨利6.63億元、季增1.5倍、年減35.25%，每股純益0.34元。

累計佳世達今年上半年營收967.72億元、年減5.64%，毛利率16.36%、營益率2.18%，相對去年同期毛利率上揚，但營益率下滑，歸屬於母公司淨利9.2億元、年減31.75%，上半年每股純益0.47元。

佳世達將於今（7）日舉行法人說明會，說明第2季營運結果與第3季展望。展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，上半年某種程度延續去年下半年狀況，預計真正各行各業清理完庫存將是在下半年。