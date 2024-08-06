精誠上半年 EPS 4.5元

精誠（6214）昨（6）日公告今年上半年營收190.95億元，年增15.31%，歸屬於母公司業主淨利達11.2億元，年增27.1%，每股純益4.5元，創同期新高。

精誠今年第2季營收89.08億元，季減12.5%，年增6.9％，歸屬於母公司業主淨利4.65億元，季減29%，年增9.1%，每股純益1.87元。

精誠表示，上半年營運表現亮眼，受惠企業數位轉型需求持續增長，除了關鍵大客戶在軟硬體專案驗收、系統建置案、維護維運等服務挹注成長動能，雲地整合及資安相關服務需求，也為整體營收帶來顯著貢獻。

展望下半年，精誠指出，隨著未來AI應用和ESG永續的發展趨勢，基於資安考量及機密文件備份等需求，將有望帶動微服務商機，以及雲端管理和資安服務的成長。

此外，精誠投資藍新資訊後，藉助其專精在高階大型核心系統建置與規劃的優勢，有助於集團在產品組合的銷售推廣，並為擴大客戶市場帶來助益。整體而言，精誠對於下半年營運動能表現持審慎樂觀看法。

精誠日前公告表示，從7月16日至8月5日公開收購藍新資訊股份，應賣股數已達194.9萬股，超過精誠資訊董事會通過的最低收購數量190萬股，此公開收購案已成就。

精誠主要提供企業建置規劃、諮詢顧問及維護等服務，包含提供客戶資訊匯流、虛擬化、雲端服務、行動應用等IT相關服務。業務涵蓋金融服務、系統整合與加值服務，廣泛應用於金融業、電信業等領域。