宏碁資訊第2季每股賺3.68元 智聯服務賺0.77元

宏碁集團旗下子公司「老虎隊」第2季財報陸續出爐，宏碁資訊（6811）、智聯服務單季獲利皆交出雙成長成績；宏碁資訊稅後純益1.53億元，季增6.99%，年增10.87%，是上櫃來單季新高，每股純益3.68元。智聯服務第2季獲利0.17億元，季增16倍，年增0.48%，毛利率站上新高紀錄，每股純益為0.77元。

宏碁資訊第2季毛利率13.06%，季增0.06個百分點、年增1.5個百分點，營益率7.59%，季減0.45個百分點、年增0.05個百分點。累計今年上半年營收45.26億元、年增12.03%，毛利率13.03%、年減0.06個百分點，營益率7.81%、年增0.02個百分點，稅後純益2.96億元、年增15.18%，每股純益7.14元。

宏碁資訊指出，企業數位轉型的部署從上雲到AI應用，兩大需求皆處於持續成長趨勢，成為業績增長的關鍵動能。總經理周幸蓉表示，生成式AI在產業中的實際應用，持續受到市場關注。

智聯服務今年首季獲利是歷史低點，第2季營運重回正軌，單季營收4.79億元，季增19.75%、年增14.59%，毛利率21.76%，季增8.32個百分點、年增3.81個百分點，寫下單季歷史新高紀錄。

智聯服務第2季營益率8.4%，年增0.84個百分點，每股純益0.77元，遠優於首季的0.06元。累計今年上半年營收8.79億元、年增4.89%，毛利率17.97%，每股純益0.83元。