華新營收／7月150.32億元 年減1.02%
華新（1605）6日公告，7月營收150.32億元，年減1.02%；累計今年前7月營收1039.36億元，年減9.89%。華新指出，電線電纜事業持續受惠台電強韌電網計畫，相當穩定，預期下半年會比上半年佳，而不鏽鋼市場與資源事業因江蘇德龍申請破產，預期第3季毛利恐怕不如第2季。
華新三大事業體上，以電線電纜事業最為穩定，表現最佳，主要受惠台電強韌電網計畫持續加大力道，公共工程、工業建廠等推升線纜需求，整體下半年營運可望較上半年佳。
不鏽鋼事業方面，華新指出，第3季因為受到歐美暑休影響，屬於傳統需求淡季，而大陸市場因終端需求仍顯疲弱，加上江蘇德龍申請破產，以致整體供給降低，第3季展望尚不明朗，至於台灣台南鹽水廠受到水災影響，預期要1至2周時間設備檢修，對出貨將遞延。
資源事業方面，華新指出，第3季初英國倫敦LME鎳價格表現趨弱，鎳礦供應受極端氣候雨季提早影響成本上漲，加上江蘇德龍申請破產及澳洲鎳礦商關廠，市場供需還需要重新整合，展望仍待觀察。
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