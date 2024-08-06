佳世達財報／第2季毛利率16.7% 連續五季突破16%

佳世達（2352）6日公布今年上半年財報，由於產品組合持續優化，營業毛利率達16.7%，已連續五季突破16%，再創20年新高，營業淨利率2.4%則是連續兩季成長，第2季每股稅後純益(EPS)為0.34元，上半年EPS共為0.47元。

佳世達第2季營收和獲利皆比第1季成長。合併營收499億元，較第1季成長6%；營業毛利83.19億元，較第1季成長11%；營業毛利率16.7%，連續五個季度在16%以上；營業淨利11.85億元，較第1季成長28%；歸屬於母公司淨利6.63億元，較第1季成長158%，EPS為0.34元。

佳世達將於7日舉行法人說明會，進一步說明第2季營運結果與第3季展望。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，今年上半年某種程度延續去年下半年狀況，預計真正各行各業清理完庫存，將是今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升。

佳世達總經理黃漢州補充，IT業務已回到正常狀態，商用業務今年第2季也逐步回升，至於網通業務自去年下半年開始陷入庫存調整，但預計今年第4季訂單有往上走。

佳世達2024年7月合併營收為162.91億元，月減6.6%、年增2.4%，是今年以來單月出現年增長；累計佳世達今年前七個月營收達1,131億元、年減4.6%。

佳世達表示，整體而言，佳世達顯示器、工業商業用事業、醫療事業需求穩定提升，均較去年同期成長。