佳必琪第2季獲利創單季新高 第3季再戰新高

佳必琪（6197）6日公布2024年第2季稅後純益3.23億元，創單季新高，季增36.28%，年增68.23%，第2季每股稅後純益（EPS）2.65元，第1季EPS為1.94元，去年同期EPS為1.57元。法人預估，進入第3季旺季，營運可望再戰新高。

佳必琪2024年上半年稅後純益5.6億元，年增90.47%，上半年EPS為4.59元，去年同期EPS為2.41元，創歷年同期新高，並直逼去年全年的EPS5.2元。該公司將在7日參加證交所舉辦的法說會，說明下半年業績展望。

佳必琪也公告董事會決議發行國內第3次無擔保轉換公司債，該公司表示，取得資金將投入新產品開發、研發人才、設備暨軟體，並擴充海外子公司北越廠機器設備、擴大產能，以及償還銀行借款。

佳必琪董事長張舒眉之前表示，人工智慧（AI）商機來的又急又快，北美四大雲端服務供應商（CSP）已成為該公司AI伺服器客戶，目前產品組合是史上最佳，下半年營運將優於上半年，訂單能見度也看到明年。

佳必琪在去年併購衡星和美國SACO公司，前者是輝達（Nvidia）的合格供應商，原本做顯卡的連接線，佳必琪順勢打進輝達供應鏈，該公司也是GB200供應鏈之一，以及美商美超微的主力供應商。