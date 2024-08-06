瑞鼎財報／第2季毛利率回到三成以上 每股純益15.08元

驅動IC大廠瑞鼎（3592）於6日公布第2季財報，毛利率回到三成之上，獲利也成長，每股純益為7.8元，上半年獲利年增逾九成，每股純益則為15.08元。

瑞鼎第2季合併營收為64.5億元，季增6.9％，年增35.9％，毛利率為30.49％，季增0.85個百分點，回到三成以上水準。單季稅後淨利5.9億元，季增7％，較去年同期增加40.5％，每股純益為7.8元。

瑞鼎累計上半年合併營收124.9億元，年增48.5％，毛利率30.08％，年增2.22個百分點，稅後淨利11.4億元，年增94.3％，每股純益為15.08元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第2季營收為八季以來高點，主要是AMOLED智慧型手機部分客戶提前備貨，中小尺寸驅動IC業務表現較預期為佳。以各產品線來看，大尺寸驅動IC在客戶產能調控告一段落後回補庫存水位，車載工控驅動IC則受惠觸控與顯示整合型驅動IC（TDDI）持續導入量產；中小尺寸驅動IC 在AMOLED智慧型手機營收相對維持平穩，穿戴式TDDI在高階產品市場需求保持強勁，使得中小尺寸驅動IC第2季營收仍維持成長。