快訊

奧運田徑／楊俊瀚復活賽20秒73 分組第3無緣準決賽

持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

瑞鼎財報／第2季毛利率回到三成以上 每股純益15.08元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC大廠瑞鼎（3592）於6日公布第2季財報，毛利率回到三成之上，獲利也成長，每股純益為7.8元，上半年獲利年增逾九成，每股純益則為15.08元。

瑞鼎第2季合併營收為64.5億元，季增6.9％，年增35.9％，毛利率為30.49％，季增0.85個百分點，回到三成以上水準。單季稅後淨利5.9億元，季增7％，較去年同期增加40.5％，每股純益為7.8元。

瑞鼎累計上半年合併營收124.9億元，年增48.5％，毛利率30.08％，年增2.22個百分點，稅後淨利11.4億元，年增94.3％，每股純益為15.08元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第2季營收為八季以來高點，主要是AMOLED智慧型手機部分客戶提前備貨，中小尺寸驅動IC業務表現較預期為佳。以各產品線來看，大尺寸驅動IC在客戶產能調控告一段落後回補庫存水位，車載工控驅動IC則受惠觸控與顯示整合型驅動IC（TDDI）持續導入量產；中小尺寸驅動IC 在AMOLED智慧型手機營收相對維持平穩，穿戴式TDDI在高階產品市場需求保持強勁，使得中小尺寸驅動IC第2季營收仍維持成長。

營收 瑞鼎

延伸閱讀

長科第2季盈餘決每股配息0.41元 並斥資1億美元擴建馬來西亞廠

客戶加速拉貨 可成7月營收創13個月新高

均華財報／上半年 EPS 7.2元 寫史上最強H1營收及獲利

群電財報／第2季獲利為同期新高 每股純益2.28元

相關新聞

文曄Q2每股純益1.7元 本季營收和獲利同增

IC通路大廠文曄科技（3036）今日舉行線上法人說明會，公布第2季稅後純益21.5億元，每股純1.7元，優於前一季的1....

網通及電腦晶片需求升溫！聯電7月營收208.97億元 月增19.1%

聯電（2303）6日公布7月合併營收208.97億元，較去年同期增加9.61%，月增19.08%，累計今年前7月合併營收...

宏碁資訊財報／上半年營收、EPS 雙創歷史新高

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）6日公布今年上半年財報，營收突破45億元，稅後淨利2.96億元...

中華電信法說會／第2季每股賺1.27元 董座：持續投入AI建設

中華電信（2412）6日公布自結第2季合併營運成果。第2季合併營收為541.2億元，季減1.4%，年增1.2%；營業淨利...

聯電營收／7月208.97億元 月增19.08%、年增9.61%

聯電（2303）6日公布7月合併營收208.97億元，較去年同期增加9.61%，月增19.08%，累計今年前7月合併營收...

宏達電營收／7月2.33億元 月減逾四成

智慧手機暨VR設備品牌廠宏達電（2498）6日公告7月營收2.33億元，月減42.3%、年減3.8%，累計前七月營收15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。