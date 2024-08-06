建準營收／出貨暢旺 7月創26個月新高

散熱風扇大廠建準（2421）6日公告7月營收13.96億元，月增17.6%、年增22.8%，單月營收創近26個月以來新高，業績表現不俗。

建準累計今年前七月營收81.33億元，年增8.5%。建準業績成長主因來自電子產業進入傳統旺季，推升筆電客戶、AI伺服器客戶提高拉貨動能，挹注業績表現成長。

建準曾指出，第3季起將受惠AI PC新品上市、換機需求湧現，帶動筆電風扇產品出貨量增，加上AI伺服器也需要風扇零組件，雙重挹注下，共同推升業績增溫。

法人指出，AI伺服器風扇與一般伺服器風扇的差異在於一顆馬達（單轉扇）變成二顆馬達（對轉扇），雖然風扇長寬一樣，但厚度變厚，而對轉扇的ASP比單轉扇高70%至80%，因此對風扇業者的毛利率有極大幫助。

值得注意的是，無論雲端服務供應商（CSP）採用的是氣冷或者水冷，AI伺服器都必須搭配高階風扇進行輔助散熱，因此將來哪一種散熱方案成為市場主流，對轉扇的需求都會持續成長，而建準為全球前三大風扇大廠，有望受惠最深。

建準目前在全球共有五座生產基地，包括台灣、廣東、廣西、江蘇以及菲律賓，單月風扇產能約1,940萬台；為因應客戶需求，建準近年來也積極朝東南亞擴廠，預估菲律賓新廠將在今年底完工，並在明年開始量產，屆時菲律賓的總產能將從原先占建準整體產能6%，一口氣擴大為20至30%，成為海外生產重鎮。