上銀營收／訂單緩步回升 7月21.21億元為近10月以來高點

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）自結7月合併營收21.21億元，月增0.9%、年減5.5%，為近10個月以來高點；累計前七月合併營收138.1億元、年減5.1%。上銀樂觀預期，今年下半年營運可望優於上半年，營運逐季好轉，獲利目標優於去年。

目前，線性滑軌在手訂單能見度平均約2.5個月，滾珠螺桿平均約3個月，部分滾珠螺桿交期超過3個月。上銀近期也接獲智慧型手機製造設備相關傳動元件急單。

而為了留才，上銀已自7月起為員工加薪，此次調薪幅度約3%至5%。

上銀第2季合併營收61.83億元，季增12.2%、年減6.1%，為近三季以來高點；預期營運將逐季緩步上升，下半年接單及出貨會比上半年好。

上銀指出，今年第2季接單及出貨緩步上升，訂單主要來自半導體、自動化、航太產業，以及基礎建設所需大型設備，生產大型機或複合機的工具機廠，訂單也見到回升。

上銀表示，客戶為控制庫存，不會接受太長交期，目前公司將交期控制在3個月以內，為了消化部分訂單，7月持續加班。

另外，上銀與大銀（4576）在上銀神戶廠生產滾珠螺桿及線性滑軌等系統元件給大銀，傳動機構由上銀生產，機電整合後出貨給日本半導體設備廠，目前神戶廠營運已上軌道。