南亞科7月營收27.45億元、月減18.4% 九個月來低點
南亞科(2408)今(6)日公布2024年7月自結合併營收為27.45億元，月減18.4%，為近九個月來低點，但年增12.7%；累計合併營收為221.69億元，年增39.5%。
南亞科稍早在先前的法說會表示，因DRAM價格穩步上漲，本季營運有機會優於第2季，自主開發的DDR5陸續導入生產，且AI伺服器所需的HBM及高階伺服器應用的RDIMM需求強勁，擠壓主要原廠DRAM產能，讓產業更趨健康。
南亞科指出，南亞科1B製程技術8Gb DDR4以及16Gb DDR5產品已如期導入生產，約可使單片產能效率提升30%，有助改善後續生產的成本結構。
不過，7月營收滑落九個月來低點，似乎也透露DDR4庫存仍處於高檔，加上中國需求比預期疲弱，影響7月營收表現。
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