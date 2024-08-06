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台積電漲點創新高貢獻大盤527點 零股交易量居首

中央社／ 台北6日電

台股今天反彈上漲670點，收復2萬點大關，台積電扮演助攻要角，終場收880元，漲65元，漲幅7.98%，收復半年線840元，貢獻加權指數近527點。台積電盤中和收盤上漲金額，創歷史單日最大紀錄。

美股5日盤後出現跌深反彈，日經指數今天大漲逾3000點，台股同步反彈站回2萬點之上，終場收20501.02點，上漲670.14點。

台積電扮演帶動台股反彈要角，午盤最高攻抵895元，漲80元，大漲9.8%，逼近漲停價896元，創史上盤中最大漲點；終場收在880元，上漲65元，也創下台積電收盤單日最大漲點，漲幅7.98%，市值大增1.68兆元，成交量放大至近10.27萬張。

根據統計，到今天為止，台積電單一個股市值新台幣22.82兆元，占台股總市值比重約34.8%；台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.1點，台積電今天收漲65元，貢獻大盤加權指數近527點。

台積電在2日及5日連續遭外資賣超4.32萬張和4.43萬張，今天外資轉買超台積電3.06萬張，排名外資買超個股第2，僅次於元大美債20正2（00680L）的4.95萬張。

台積電接連2天股價強震，小額投資人無畏波動劇烈持續加碼，盤中零股交易熱絡。

根據台灣證券交易所統計，台積電5日盤中零股成交股數達1489萬9806股，成交金額124.85億元，皆為台股之冠；今天台積電盤中零股交易雖降至489萬9945股，仍續居台股之冠，成交金額約42.48億元。

觀察盤後交易部分，台積電零股交易11.68萬股，成交金額近1.03億元，也位居台股第1。

根據集保結算所統計，台積電8月2日股東總人數約145.32萬人，零股股東突破100萬人大關，達100.98萬人。

台積電 台股

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