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川湖上半年每股賺29.84元 超越去年全年獲利

中央社／ 台北6日電

受惠AI帶動，伺服器滑軌大廠川湖6日公布半年報，上半年稅後純益新台幣28.43億元，比去年同期大幅成長1.42倍，每股純益29.84元，已超越去年全年每股獲利28.38元。

川湖第2季稅後純益14.6億元，季增5.33%，比去年同期大幅成長104.48%，僅次於2022年第3季14.82億元，創歷史次高。

川湖執行副總經理暨發言人王俊強先前指出，AI伺服器需求續旺，川湖第2季營運優於第1季，且下半年表現會超越上半年。

王俊強說，輝達（NVIDIA）最新推出的AI晶片GB200，與傳統伺服器是不同架構，對於川湖而言，這是新紀元的開始，川湖在這個新架構將扮演重要角色，預計今年底、明年會開始帶來貢獻，而且未來應用會不斷延伸。展望川湖未來2、3年營運正向，表現不會差。

伺服器

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