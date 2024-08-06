台灣大法說會／第2季營業利益年增11% 創七年新高

台灣大（3045） 6日舉辦第2季法說會，公布第2季、上半年財報。台灣大2024年上半年合併營收960.2億元、年增11%；EBITDA為211.7億元，年增19%；營業利益96.1億元，年增10%；歸屬母公司稅後淨利62億元，年增8%，稅後每股純益為2.05元。包括合併EBITDA、營業利益兩項獲利指標均呈雙位數成長。

該公司表示，自合併台灣之星以來，已連續兩季繳出亮眼績效，受惠合併綜效以及5G服務佔比上升，第2季營業利益年增11%，是七年來新高。

第2季營收477.4億元，季減1%，年增10%；營業利益49.5億元，季增6%，年增11%；歸屬母公司淨利32.3億元，季增9%，年增7%；每股稅後純益1.07元。

總經理林之晨表示，受惠電信本業的穩健成長，與整併台灣之星進度超前，台灣大上半年在核心電信業務之營收及EBITDA繳出亮眼成績。在此基礎之上，有信心能充分發揮合併帶來的優勢，並發展創新產品與服務來滿足更大用戶群的需求，進一步加速未來成長。