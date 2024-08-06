聯詠法說會／本季業績預估中間值約成長一成 下半年有機會比上半年好

驅動IC大廠聯詠（3034）於6日舉行法說會，該公司總經理王守仁預期，第3季營收將落在274億至284億元之間，季增幅度約8.5％至12.5％，下半年表現有機會比上半年好。

聯詠日前已公布第2季財報，合併營收為252.31億元，季增3.2％，年減16.7％，符合預測的244億至255億元區間，歸屬母公司業主淨利為53.88億元，季增約一成、年減21.5％，每股純益為8.86元。

聯詠累計上半年合併營收為496.58億元，年減8.6％，淨利為102.82億元，年減11.5％，每股純益為16.9元。

基於美元對新台幣為1比32.5的匯率假設基礎，聯詠預估第3季營收將落在274億至284億元之間，季增幅度約8.5％至12.5％，中間值約季增10.5％，而毛利率約落在38％至40％之間。