宏碁資訊財報／上半年營收、EPS 雙創歷史新高

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）6日公布今年上半年財報，營收突破45億元，稅後淨利2.96億元，分別較前一年同期成長12%及15%，每股盈餘（EPS）達7.14元，也較去年同期成長近15%，營收與每股盈餘皆創歷史新高。

宏碁資訊今年第2季單季營收23.55億元，稅後淨利1.53億元，每股盈餘3.68元，累計上半年營收突破45億元，稅後淨利2.96億元，分別較前一年同期成長12%及15%，每股盈餘達7.14元，也較去年同期成長近15%，營收與每股盈餘皆創歷史新高。

宏碁資訊指出，企業數位轉型的部署從上雲到AI應用，兩大需求皆處於持續成長趨勢，成為宏碁資訊業績增長的關鍵動能。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，生成式AI在產業中的實際應用，持續受到市場關注，從兩個面向觀察生成式AI將更加速地融入各產業的價值鏈。一是從企業決策者的態度，已經從試探轉向開放並願意投入PoC驗證，甚至進入實際營運環境的使用。

周幸蓉說，另一則為AI生態系已成形，宏碁資訊作為微軟 Azure Open AI及聯發科達哥平台的合作夥伴，憑藉著專業團隊和領先技術，可讓企業享有高度整合的AI解決方和完整的技術支持，加上宏碁資訊自主研發的「AI加速器平台」，更進一步降低企業於導入過程中的阻礙，無縫的展開AI旅程並快速體會到生成式AI的價值。

IDC預估，台灣人工智慧平台（AI Platform）市場規模將從2023年的6,690萬美元成長到2024年的8,390萬美元，年成長率高達25.4%。目前宏碁資訊已有超過30家以上的企業與政府單位，經由宏碁資訊的「AI加速器平台」服務，快速地打造專屬企業內的知識管理平台，解決數據源複雜多樣、數據品質和知識權限管理的挑戰，讓企業得以用輕量化的資源投入，即可加速取得生成式AI帶來的優勢，快速開啟投入AI成功應用的第一步。