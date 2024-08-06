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中華電信法說會／第2季每股賺1.27元 董座：持續投入AI建設

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

中華電信（2412）6日公布自結第2季合併營運成果。第2季合併營收為541.2億元，季減1.4%，年增1.2%；營業淨利119.3億元，與上季119.24億元約持平、年減2.7%；EBITDA為218.1億元，較去年同期減少1.7%；歸屬於母公司業主之淨利為98.2億元，季增4.5%，年減約1.0%；每股純益1.27元。

中華電信指出，營業淨利、EBITDA、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測目標。

中華電信6日舉行法說會，董事長郭水義表示，中華電信第2季業務持續精進，展現公司卓越策略執行和運營實力。第2季營收創2018年以來同期新高，行動服務營收市占率及客戶數市占率在市場整併後仍持續增加；行動月租型ARPU優於台灣同業，連續六個季度創下業界年增率最高。固網寬頻300Mbps以上速度用戶持續成長，帶動營收增加。

他指出，本季中華電信個人與家庭事業群營收走升，主因行動服務營收因客戶升級5G、月租型客戶數增加及固網寬頻服務營收成長；影視平台整體訂閱數在奧運轉播第一周即超過300萬大關，是全台最大影音平台。企業客戶事業群去年同期認列大型ICT專案收入墊高基期，營收呈現年減，抵銷本季IDC及資安服務營收年成長。值得注意的是，資安服務營收受惠蓬勃商機，連續10個季度成長。國際電信事業群本季受惠海外ICT專案需求不斷增加，營收年增率達21.8%。

郭水義指出，中華電信瞄準AI商機，持續投入AI建設，包含建置AI資料中心、GPU雲端算力服務，協助企業客戶及政府建立主權AI，或使用中華的hicloud 2.0算力雲服務；中華電信成立「AI工廠」，提供企業所需之AI模型、AI化的營運流程與AI代理協助企業及政府客戶完成AI數位轉型。為策略性壯大集團市值，持續規劃子公司上市與尋找潛在的併購的機會，子公司中華資安國際與資拓宏宇皆預計於2024下半年完成台灣興櫃掛牌。

AI 中華電信 營收

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