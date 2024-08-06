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聯電營收／7月208.97億元 月增19.08%、年增9.61%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電。（路透）
聯電。（路透）

聯電（2303）6日公布7月合併營收208.97億元，較去年同期增加9.61%，月增19.08%，累計今年前7月合併營收1,323.28億元，年增2.13%。

聯電第2季合併營收568億元，較上季的546.3億元成長4%。與去年同期相比成長0.9%。第2季毛利率達35.2%，歸屬母公司淨利為137.9億元，普通股每股獲利為1.11元。

聯電共同總經理王石表示，「受惠於消費性產品市場需求的顯著增長，第2季的晶圓出貨量較前一季成長2.6%，產能利用率提升至68%。在WiFi無線網路和數位電視應用強勁需求的帶動下，22/28奈米晶圓營收占比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合的改善，第2季的毛利率表現優於預期」。

王石表示，「展望第3季，預期終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升。聯電22/28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，在下半年，22/28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域」。

奈米 營收 聯電

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