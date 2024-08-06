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宏達電營收／7月2.33億元 月減42.28%、年減3.8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）6日公布2024年7月合併營業收入2.33億元，月減42.28%，年減3.8%；累計今年前7月合併營業收入為15.94億元，年減32.48%。

宏達電公布2024年上半年在環境、社會和公司治理（ESG）方面的關鍵成果，強調在供應鏈氣候議合與碳管理方面的顯著努力。為達成淨零排放目標，採取六大減碳策略，包含碳管理與政策、低碳營運、低碳產品等。

同時還啟動「供應鏈議合」與「供應鏈碳管理平台」計劃，輔導供應商建置碳盤查能力並設定減碳目標；宏達電表示，這些努力獲得國際高度認可，獲得最高等級的CDP供應鏈議合領袖榜A級，連續第三年入選富時永續指數系列成分股，並獲頒EcoVadis企業永續評鑑銀牌。

宏達電指出，在美國丹佛舉行的全球頂尖電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024上，宣布與輝達（NVIDIA）合作展示，將NVIDIA ACE技術整合至VIVERSE Avatar中，增強用戶在XR延展實境中的互動真實感。

宏達電說，VIVERSE Avatar是一個開放式虛擬化身創建系統，支持VRM標準，允許用戶導入VRM 3D模型虛擬形象。NVIDIA ACE的Audio2Face NIM微服務根據語音語調生成豐富臉部表情，提升協作互動的自然度，雙方合作推動全新XR虛擬化身相關應用。

此外，宏達電在SIGGRAPH 2024大會上展示並宣布推出突破性的獨家3D渲染技術VIVERSE Polygon Streaming。此服務技術可高效渲染及快速拆解高品質3D模型，在不損失細節的情況下自動優化模型，協助用戶在電腦、平板、手機和XR等跨裝置上享受低延遲、高保真3D渲染串流體驗

日本知名的虛擬活動平台Cluster，至今其活動累計參與人數已超過3,500萬，為提供其用戶更流暢細緻的體驗，Cluster整合VIVERSE Polygon Streaming服務技術。這一合作不僅提升了用戶的沉浸體驗，且無需顧慮用戶端設備性能，讓用戶皆可輕鬆獲得次世代沉浸式圖形物件和交互體驗。

NVIDIA 宏達電

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