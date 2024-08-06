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威剛營收／7月30.54億元 年增逾3成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

記憶體合約價市況穩固，記憶體模組威剛（3260）7月合併營收30.54億元，月增3.38%、年增34.04%；累計今年1-7月合併營收239.64億元，年增46.54%。展望後市，威剛指出，上游供應商對價格與獲利的態度仍相當堅持，加上傳統伺服器及PC端也穩健回補庫存，因此下半年記憶體合約價依舊走揚，不受現貨價波動影響。現貨市場由於整體量能相對有限，在歷經逾一個季度的庫存去化後，預期現貨價已逐步接近落底。

隨著現貨市況轉趨樂觀，威剛看好公司下半年整體出貨表現可望逐季回溫。董事長陳立白表示，記憶體市況波動正是考驗記憶體模組廠庫存管理與通路布局的實力，公司過去幾年面對全球疫情與產業景氣循環時，不僅已大幅調整營運體質，在全球通路拓展更大有所獲，因此即便面對短期現貨市場起伏，仍維持穩健的出貨步調，並以毛利率及獲利為優先，目前現貨市場最混亂的時間已過，將持續樂觀看待下半年及全年公司營運績效表現。

威剛7月第一大產品線仍為DRAM模組，整體營收貢獻比重達48.22%，其次SSD占比33.1%，記憶卡、隨身碟及其他產品則貢獻18.68%。今年前7個月DRAM營收比重45.4%，SSD為27.43%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比為27.17%。

威剛 記憶體模組

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