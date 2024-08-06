佳必琪第2季營收獲利創新高 上半年每股賺4.59元

佳必琪今天公布半年報，第2季營收17.54億元，季增18.83%，年增65%；稅後純益3.23億元，季增36.28%，年增69.1%，第2季營收、獲利刷新歷史紀錄。

佳必琪今年上半年稅後純益5.6億元，比去年同期大幅成長90.47%，每股純益4.59元，創歷年同期新高，已直逼去年全年每股純益5.2元。

佳必琪今天董事會決議發行國內第3次無擔保轉換公司債，發行總額面額上限10億元，發行價格以不低於面額102%為限，實際總發行金額以競價拍賣結果而定，發行期3年，票面利率0%，將採競價拍賣方式辦理公開承銷。

佳必琪表示，取得資金將投入新產品開發、研發人才、設備暨軟體，並擴充海外子公司北越廠機器設備、擴大產能，以及償還銀行借款。

佳必琪受惠併購效應，成功打進AI伺服器供應鏈，去年併購衡星與美國SACO兩家公司，前者主要做顯卡的連接線，是輝達（NVIDIA）的合格供應商；後者主要從事NPI（新產品開發），有利佳必琪就近提供美國客戶更好的服務與溝通，併購策略奏效，佳必琪今年以來業績突飛猛進。

佳必琪董事長張舒眉日前表示，AI市場來得又急又快，對應到佳必琪從事的連接元件，必須滿足高頻、高速等需求，產品難度高，佳必琪已囊括北美主要CSP（雲端服務供應商）客戶。