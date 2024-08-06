愛普董座陳文良：營運隨IoTRAM及VHM拉貨動能增溫 重回成長軌跡

愛普*（6531 ）今（６）日舉辦線上法說會，說明第2季財報及營運展現。第2季單季營收為9.45億元，季增26％，年減14％；第2季單季營業毛利4.85億元，季增41％、年增10%，毛利率51%均比較去年同期的40%以及上一季的46%明顯增長；第2季單季每股純益2.28元，與上一季相當，年減23%。愛普*表示，營業收入仍受部分客戶對總體需求保守看待而影響，毛利率則是因營收產品組合的有利變化，再加上高成本庫存晶圓逐漸去化完畢，使得整體毛利率提升。

愛普表示，隨著物聯網相關設備功能越趨複雜，對於記憶體低功耗、高效能的要求也越趨嚴格，愛普*針對此需求所客製化開發的新世代IoTRAM，已獲數家客戶導入下一代的產品設計中。愛普*的IoTRAM技術廣泛應用於連網裝置、穿戴式設備以及影像和聲學元件等多個領域，新世代IoTRAM進一步鞏固其市場領先地位，隨著市場需求逐漸回升，預期IoTRAM之業績將重回長期增長軌道。

愛普*VHM（Very High Bandwidth Memory）技術，為客戶提供更高頻寬、更低功耗的記憶體解決方案，而VHMTM多層堆疊（VHMStack）在大型語言模型的推論(inference)應用上，是目前最具效能與成本優勢的記憶體解決方案，且已獲得客戶的認可，持續積極進行應用導入，除了概念驗證項目外，更有望進行產品的design-in。另外，新世代礦機的應用已經進入量產，將對下半年營收帶來顯著的貢獻，現正與客戶進行第三代的礦機設計，在效能功耗比上更加的提升，預計明年中進入量產。

愛普*含S-SiCapTM 的Interposer已經成功地應用在2.5D先進封裝，是市場上最成熟的產品之一，目前已有多個客戶採用，且持續有客戶接洽中，可以期待在未來兩、三季帶來營收貢獻。