台積電拚漲停僅差一小步 終場收880元、市值22.82兆
台積電（2330）5日重挫，盤中罕見的出現跌停，終場仍是大跌收盤，不過，兩家美系外資則是看好台積電未來發展，列入首選個股，另一家則是目標價上調至1,200元；台積電6日開高走高，盤中一度衝達895元，逼近漲停896元，最後一盤爆出8,432張買單，股價以880元收盤，上漲65元，漲幅7.97%，市值22兆8,215億元。
台積電5日重挫，台股也創下單日最大跌點，6日台股反彈，台積電為主要推手，早盤以868元開出，上漲53元，漲幅6.5%，市值增加1兆3,744億元，回升至22兆5,103億元，盤中低點為840元，隨後再往上拉升，盤中衝達895元，距漲停板僅差1元，終場則是收在880元，市值增加1兆6,856億元，回升至22兆8,215億元。
兩家美系外資在台積電股價重挫後最新報告仍看好台積電未來發展，其中一家將台積電列為首選股，看好台積電的品質和防禦性，預估台積電明年毛利率可超過55%，2028~2030年毛利率逐漸接近60%；另一家除維持台積電優於大盤評等，且將目標價由1,080元上調至1,200元。
台積電在7月11日創下1,080元的歷史新高價，之後股價開始修正，7月19日跌破千元，8月5日盤中曾下滑至813元，終場收在815元，跌破半年線，一個月不到，股價下跌265元，跌幅24.53%；6日反彈上漲。
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