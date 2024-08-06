快訊

黨內投票完成！賀錦麗正式獲民主黨總統候選人提名

00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

國家警報響！大雷雨轟炸7縣市 葫蘆谷、千層岩瀑布防「山區暴雨」

台積電拚漲停僅差一小步 終場收880元、市值22.82兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）5日重挫，盤中罕見的出現跌停，終場仍是大跌收盤。 （路透）
台積電（2330）5日重挫，盤中罕見的出現跌停，終場仍是大跌收盤。 （路透）

台積電（2330）5日重挫，盤中罕見的出現跌停，終場仍是大跌收盤，不過，兩家美系外資則是看好台積電未來發展，列入首選個股，另一家則是目標價上調至1,200元；台積電6日開高走高，盤中一度衝達895元，逼近漲停896元，最後一盤爆出8,432張買單，股價以880元收盤，上漲65元，漲幅7.97%，市值22兆8,215億元。

台積電5日重挫，台股也創下單日最大跌點，6日台股反彈，台積電為主要推手，早盤以868元開出，上漲53元，漲幅6.5%，市值增加1兆3,744億元，回升至22兆5,103億元，盤中低點為840元，隨後再往上拉升，盤中衝達895元，距漲停板僅差1元，終場則是收在880元，市值增加1兆6,856億元，回升至22兆8,215億元。

兩家美系外資在台積電股價重挫後最新報告仍看好台積電未來發展，其中一家將台積電列為首選股，看好台積電的品質和防禦性，預估台積電明年毛利率可超過55%，2028~2030年毛利率逐漸接近60%；另一家除維持台積電優於大盤評等，且將目標價由1,080元上調至1,200元。

台積電在7月11日創下1,080元的歷史新高價，之後股價開始修正，7月19日跌破千元，8月5日盤中曾下滑至813元，終場收在815元，跌破半年線，一個月不到，股價下跌265元，跌幅24.53%；6日反彈上漲。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電一天跌停一天拚漲停 今市值重返22兆

千元以下台積電閉眼買？股市重回2020慘況？達人提2關鍵：不必過度恐慌

台股早盤暴漲逾800點重回20,000點 台積電反撲衝高53元開868元

圖表看時事／黑色星期一亞洲股災…台股暴跌1807點創紀錄 圖解台史上重大股災

相關新聞

台股開高反攻AI股靠廣達一支獨秀 法人：瞄準八大行庫加碼股

台股大盤指數6日開盤上漲513.51點，以20,344.39點開出，盤中漲逾700點，早盤漲點一度衝至逾800點，最高來...

台積電拚漲停僅差一小步 終場收880元、市值22.82兆

台積電（2330）5日重挫，盤中罕見的出現跌停，終場仍是大跌收盤，不過，兩家美系外資則是看好台積電未來發展，列入首選個股...

台積電一天跌停一天拚漲停 今市值重返22兆

台積電（2330）5日股票一度跌停並被交易所列注意股，依據股票六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達129.00元且當日收...

鴻海營收創高、收購華雲光電雙利多撐股價 今日開紅 盤中拉鋸

鴻海集團昨日股價隨台股大盤表現慘淡，今日早盤順利開紅，隨後進入震盪格局，於160元至175元間多空拉鋸。該公司昨公布7月...

大立光7月營收攀八個月高點 預告本月動能更強

股后大立光昨（5）日公布7月合併營收54.35億元，攀上八個月來高點，也是歷年同期次高，月成長34%，優於預期。公司預告...

美律7月營收月增16% 佳世達月減6%

美律（2439）昨（5）日公告7月合併營收38.08億元，月增16.6%，年增58.9%；前七月合併營收224.5億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。