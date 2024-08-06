快訊

黨內投票完成！賀錦麗正式獲民主黨總統候選人提名

00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

國家警報響！大雷雨轟炸7縣市 葫蘆谷、千層岩瀑布防「山區暴雨」

7月營收年成長 安碁資訊增25.2%、倚天酷碁增11.2%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」今年7月營收陸續公布，安碁資訊（6690）、倚天酷碁-創（2432）營收相對去年同期皆雙位數成長，分別年增25.2%、11.2%，展望後市，安碁資訊與倚天酷碁皆看好下半年營運動能，預期今年全年營收表現將優於去年。

安碁資訊今年7月營收1.78億元，月減12.8%、年增25.2%；累計安碁資訊今年前七個月營收達11.6億元，年增17%，為歷史新高紀錄。

展望下半年，安碁資訊除了原有的簽約專案外，看好政府資安法規的實施要求，上市櫃企業、電商網購及中小企業在資安投資的大幅成長。

此外，因應企業上雲面臨的安全威脅，安碁資訊陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務，為下半年整體營運帶來穩健成長動能。

在倚天酷碁方面，今年7月營收2.08億元，月減12.1%、年增11.2%；累計倚天酷碁今年前七個月營收達13.78億元，年增24.6%。

倚天酷碁拓展美國市場有成，官方亞馬遜旗艦店於今年6月開張，在先前剛落幕的亞馬遜年度促銷活動Prime Day中，USB Hub雙日即創1萬件以上的銷售佳績，Prime Day當日銷量較平日五倍成長。法人看好，隨著下半年PC進入傳統旺季，倚天酷碁PC周邊業務有望續揚，帶動下半年業績持續成長。

亞馬遜 營收 資安

延伸閱讀

外資單月賣超3,379億

研調：網路釣魚冒充科技品牌 微軟居榜首

新聞中的法律／資安遵循與實務操作的挑戰

微軟19日全球當機！燒到13家金融業 保險業最長中斷三小時

相關新聞

台股開高反攻AI股靠廣達一支獨秀 法人：瞄準八大行庫加碼股

台股大盤指數6日開盤上漲513.51點，以20,344.39點開出，盤中漲逾700點，早盤漲點一度衝至逾800點，最高來...

台積電拚漲停僅差一小步 終場收880元、市值22.82兆

台積電（2330）5日重挫，盤中罕見的出現跌停，終場仍是大跌收盤，不過，兩家美系外資則是看好台積電未來發展，列入首選個股...

台積電一天跌停一天拚漲停 今市值重返22兆

台積電（2330）5日股票一度跌停並被交易所列注意股，依據股票六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達129.00元且當日收...

鴻海營收創高、收購華雲光電雙利多撐股價 今日開紅 盤中拉鋸

鴻海集團昨日股價隨台股大盤表現慘淡，今日早盤順利開紅，隨後進入震盪格局，於160元至175元間多空拉鋸。該公司昨公布7月...

大立光7月營收攀八個月高點 預告本月動能更強

股后大立光昨（5）日公布7月合併營收54.35億元，攀上八個月來高點，也是歷年同期次高，月成長34%，優於預期。公司預告...

美律7月營收月增16% 佳世達月減6%

美律（2439）昨（5）日公告7月合併營收38.08億元，月增16.6%，年增58.9%；前七月合併營收224.5億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。