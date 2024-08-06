7月營收年成長 安碁資訊增25.2%、倚天酷碁增11.2%
宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」今年7月營收陸續公布，安碁資訊（6690）、倚天酷碁-創（2432）營收相對去年同期皆雙位數成長，分別年增25.2%、11.2%，展望後市，安碁資訊與倚天酷碁皆看好下半年營運動能，預期今年全年營收表現將優於去年。
安碁資訊今年7月營收1.78億元，月減12.8%、年增25.2%；累計安碁資訊今年前七個月營收達11.6億元，年增17%，為歷史新高紀錄。
展望下半年，安碁資訊除了原有的簽約專案外，看好政府資安法規的實施要求，上市櫃企業、電商網購及中小企業在資安投資的大幅成長。
此外，因應企業上雲面臨的安全威脅，安碁資訊陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務，為下半年整體營運帶來穩健成長動能。
在倚天酷碁方面，今年7月營收2.08億元，月減12.1%、年增11.2%；累計倚天酷碁今年前七個月營收達13.78億元，年增24.6%。
倚天酷碁拓展美國市場有成，官方亞馬遜旗艦店於今年6月開張，在先前剛落幕的亞馬遜年度促銷活動Prime Day中，USB Hub雙日即創1萬件以上的銷售佳績，Prime Day當日銷量較平日五倍成長。法人看好，隨著下半年PC進入傳統旺季，倚天酷碁PC周邊業務有望續揚，帶動下半年業績持續成長。
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