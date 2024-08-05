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昇貿財報／上半年每股稅後純益1.65元 第三季目標季增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
昇貿總經理李弘偉。記者尹慧中攝影
昇貿總經理李弘偉。記者尹慧中攝影

PCB上游銲錫料商昇貿（3305）今日公告上半年財報簡易數字，上半年每股稅後純益1.65元，第2季每股稅後純益0.84元，較首季0.81元略增，公司提到，第三季營收目標雙位數季增，並已上修筆記型電腦（NB）應用成長看法。

昇貿今日提到，第三季營運樂觀看待，預期材料報價看增，至於第四季持平至略為向上。

昇貿先前對今年筆記型電腦應用持平看待，但6月已上修為小幅成長，目前觀察NB谷底回升，隨庫存去化告一段落有利材料需求，有助第三季營收目標雙位數季增。

昇貿上半年每股稅後純益1.65元，第二季單季約0.84元，昇貿說明，第2季本業獲利季成長約27%，不過EPS僅小增，主要是業外認列轉投資八里福朋喜來登一次性追認相關費用與萬豪權利金影響EPS約0.2元，以及旗下子公司承測科技投資採購設備花費較高的影響，若扣除業外本業仍季成長。

昇貿先前董事會已通過對子公司承測科技股份有限公司增資案募得資金計新台幣1.04億元，該公司隨2025年檢測規模提升成長，2026年後年續拚掛牌目標營運。當時該子公司增資後股本1.3億元，主要客戶仍是PCB板廠為主。

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