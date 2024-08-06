中華食上半年EPS 1.94元
受惠上半年原物料價格相對低，以及人事成本減，合裝豆腐龍頭中華食（4205）5日公布上半年財報，營收微增，帶動獲利1.72億元季增、年增約6％，EPS 1.94元創同期次高水準。
中華食指出，近期受颱風、豪雨影響引領民眾消費有所轉向，有利豆腐產品銷量提升。
中華食單季稅後純益為0.9億元，年增12%，每股純益1.02元。中華食表示，今年第2季是為營運次旺季，整體銷售量表現平穩，從營收來看，單季為4.82億元，相較去年同期的4.67億元，增加3.2%，與今年第1季的4.74億元比較，則成長1.5%。
獲利方面，因主力原料蛋價由先前的每公斤70多元一路下滑至50多元，跌幅二、三成，挹注毛利率提升，第1季稅後純益為0.9億元，年增幅12%，每股稅後純益為1.02元。
展望前景，該公司指出，近期受颱風、豪雨影響引領民眾消費有所轉向，有利豆腐產品銷量提升；至於蛋價因產量增加，大致上，價格處於每公斤五、六十元區間水準，也有助生產成本控制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言