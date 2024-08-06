中華食上半年EPS 1.94元

受惠上半年原物料價格相對低，以及人事成本減，合裝豆腐龍頭中華食（4205）5日公布上半年財報，營收微增，帶動獲利1.72億元季增、年增約6％，EPS 1.94元創同期次高水準。

中華食指出，近期受颱風、豪雨影響引領民眾消費有所轉向，有利豆腐產品銷量提升。

中華食單季稅後純益為0.9億元，年增12%，每股純益1.02元。中華食表示，今年第2季是為營運次旺季，整體銷售量表現平穩，從營收來看，單季為4.82億元，相較去年同期的4.67億元，增加3.2%，與今年第1季的4.74億元比較，則成長1.5%。

獲利方面，因主力原料蛋價由先前的每公斤70多元一路下滑至50多元，跌幅二、三成，挹注毛利率提升，第1季稅後純益為0.9億元，年增幅12%，每股稅後純益為1.02元。

展望前景，該公司指出，近期受颱風、豪雨影響引領民眾消費有所轉向，有利豆腐產品銷量提升；至於蛋價因產量增加，大致上，價格處於每公斤五、六十元區間水準，也有助生產成本控制。