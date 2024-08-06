海悅上月業績年增20% 代銷穩健

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

海悅指出，代銷接案策略跟隨產業發展移動，全台代銷建案穩健順銷，挹注營運，其中前七月代銷收入約39.23億元，營建收入則約6.34億元。

海悅近年積極從代銷跨入不動產開發領域，並與建商策略結盟，除了先前與達麗建設合作的台中案、與璞永建設等多家建商合作的芙蓉大樓案等外，日前還與新美齊與濟盟建設聯手新北市新店區寶元段案。

海悅指出，因應未來業務拓展，與策略夥伴聯盟合作進行土地開發，以16.52億元處分新北市新店區寶元段902、912地號土地案，該案土地坐落於新店區寶中路，在新店裕隆城進駐後更顯繁榮，加上捷運大坪林站與七張站，支持區內住宅市場需求。