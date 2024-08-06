慧洋7月每股賺0.61元

慧洋-KY（2637）昨（5）日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.7%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6.63億元，稅前盈餘為4.53億元，去年同期則是虧損，代表今年運價表現真的非常好，每股稅前盈餘為0.61元。

慧洋-KY累計前七個月合併營收為120.77億元，年增率26.5%，營業利益42.10億元，稅前盈餘為36.70億元，年增率達163.65%，自結每股稅前盈餘4.92元；公司7月分另因日圓升值而認列約200萬美元的匯兌損失，不然獲利表現又更好。

慧洋-KY表示，散裝市場邁入暑假淡季，然而全球夏季溫度頻創新高，燃煤發電需求量大增，推升散裝中小型船舶運價指數仍維持高檔，其中以載運煤礦為主的巴拿馬型日租金月增近6%，帶動慧洋7月營業利益率仍高達36%，公司樂觀看待下半年營運表現。

此外，慧洋-KY不僅做為散裝航運龍頭，董事長藍俊昇不斷推動多角化經營，跨足旅遊觀光等事業，新總部在台北的敦南金融商辦區蛋黃區，預計將打造地上18層、地下6層的鋼骨造商辦大樓，未來將做為集團營運總部，規劃2028年底正式落成啟用。

在船舶處分方面，慧洋7月份公告將處分37,046噸輕便型一艘，預計處分價格為2,150萬美元，處分利益則依實際交船時程認列。受到全球升息以及環保法規影響，散裝新造船價格偏高，二手船舶市場交易活絡，公司後續仍將依市況適度處分老舊船舶。

展望下半年，慧洋維持審慎樂觀態度，7月傳統淡季不淡，可望帶動第4季旺季更旺，公司今年度四艘船舶已全數交付完畢，下一波交船期預計將落在2026年，目前公司旗下船舶總數為135艘，平均船齡八年，未來將持續汰舊換新，維持船隊運力在最佳狀態。