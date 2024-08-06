卜蜂上半年每股純益2.53元 拚重返成長
卜蜂（1215）昨（5）日董事會通過上半年財報，第2季稅後純益3.76億元，年減37%，每股純益1.28元；上半年稅後純益7.45億，年減27%，每股純益2.53元。
卜蜂認為，第3季開始有中元節、中秋節等各項節日需求，營收、獲利有望重返成長軌道。
卜蜂表示，今年肉品的價格持續走下波，第2季雞價、肉品價格走跌， 加上去年雞價、蛋價及肉價都處於高檔，因此今年第2季會較辛苦，在豬肉價格逐漸回穩，飼料銷售穩定，間接減緩對第2季獲利衝擊。
針對今年上半年獲利下滑因素，卜蜂說明主要是受到雞價及豬肉價格下滑影響，雞肉價格由去年1公斤38元，降到今年平均僅33元，跌幅達15%；豬肉價格去年1公斤高峰衝到100元，今年價格一度下滑到90元，不過豬價已回到1公斤95元以上，隨著中元節、中秋節的旺季到來，下半年一定比上半年好。卜蜂指出，食品加工方面今年成長幅度加大，油炸生產線設備更新後，第1季提高油炸線產量及產品多樣性，這個部分市場反應相當好。
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