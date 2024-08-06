新普營收 預期月月高
電池模組廠龍頭新普（6121）受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月增4%，展望後市，法人預估，新普本季營收將「月月高」，第3季營收將優於第2季。
新普子公司AES-KY則繳出雙增成績、月增1.62%，為時隔近一年半後，單月營收重回年成長軌道。
新普今年7月營收63.62億元，年減3.66%；累計新普今年前七個月營收達429.45億元，年減6.03%。法人表示，隨著本季PC品牌廠新品持續推出，加上蘋果iPhone新機啟動拉貨，預估新普本季營收將「月月高」，第3季營收將優於第2季，至於第4季仍要看NB廠商拉貨狀況。
新普董事長宋福祥先前指出，非IT應用產品LEV及BBU仍為成長型市場，在歷經庫存調節後，2024年市場需求可望逐步回升至健康成長態勢。
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