台股近日急跌修正，跌破2萬點整數關卡，市場氣氛轉趨悲觀，法人指出，隨評價逐漸回歸合理水準，中長期資金可酌量分批低接，統一超（2912）、東和鋼鐵等財報佳，且獲法人買盤力挺個股，可優先關注。

美國經濟衰退疑慮、中東緊張情勢升溫、輝達（NVIDIA）傳出產品問題等多項利空紛至沓來，國際股市攜手暴跌，台股昨（5）日重挫1,807點，失守2萬點、半年線等多道關卡，不但電子權值股為重災區，中小型股亦賣壓沉重。

台新投顧副總經理黃文清認為，台股短線表現是籌碼與信心問題，隨市場快速去槓桿，指數將離最低點不遠，並開始嘗試跌深反彈，歷經劇烈下跌走勢後，營造逢低承接機會，操作宜回歸基本面，並採酌量低接方式布局。

篩選法人近五日逆勢買超，且第2季獲利呈現年增、季增，及累計上半年獲利年增的財報突出個股，包括東和鋼鐵、統一超、安碁資訊、華研、力旺、崇越、精測、瑞穎、大江、大統益等代表個股，昨日股價表現相對有撐。

東和鋼鐵第2季每股稅後純益（EPS）1.5元，符合預期，受惠國內鋼鐵市況穩定，尤其廠辦需求提升，帶動鋼構事業入帳增加，目前整體在手訂單接近百萬噸，鋼構新接訂單排程已達2026年，加上具殖利率優勢，股價仍守穩季線支撐。

統一超第2季EPS約3.2元，優於市場預期，主要歸功於山東統一銀座處分收益、控股公司利息收入增加、遞延所得稅費用迴轉導致稅率下降等有利條件，富邦投顧指出，除台灣事業展望正向外，菲律賓成為獲利亮點，後市股價具上檔空間。