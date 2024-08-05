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台達電 兩檔亮眼

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
台達電相關權證
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台達電（2308）法說會後，外資紛紛看好其人工智慧（AI）電源及液冷業務毛利率高且貢獻擴大，調升目標價，當中，花旗證券喊到510元最高，瑞銀、摩根士丹利證券（大摩）也分別調升至508元、500元。

瑞銀最新報告將台達電今年預估EPS上調6%，明年預估EPS調高8%；今年EPS可望成長17%，明年預估EPS成長25%。大摩認為，台達電AI電源及液冷毛利率高，對營收貢獻提高，使今年下半年起營收及獲利快速成長；預估第3季營收年增6%，第4季營收年增18%，全年營收成長6%。

權證發行商表示，投資人如看好台達電可逢低切入，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

EPS 台達電 營收

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