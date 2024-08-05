聽新聞
test
0:00 / 0:00

辛耘 押價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
辛耘相關權證
辛耘相關權證

辛耘（3583）受惠自製設備強勁出貨，加上通路代理業務持續成長，預料下半年表現將優於上半年，雖昨（5）日股價不敵台股大跌而下挫，但坐擁台積電CoWoS供應鏈題材，在市場回穩後仍有表現空間。

台積電預測，CoWoS產能今年和明年都將倍增，辛耘掌握多數濕製程設備訂單，有望直接受惠。法人看好辛耘今年業績將成長雙位數百分比，續攀年度歷史高峰。辛耘受中國大陸持續興建新廠，帶動半導體設備需求。自製設備方面，受惠台系大客戶對於CoWoS相關設備的需求；辛耘也供貨封裝相關設備給高頻寬記憶體廠。

投資人看好辛耘後市，可選價內外20%之內，剩餘天數逾90天的權證逢低布局。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中國信託 台積電 辛耘

延伸閱讀

台積電跳水免驚！小摩升最新目標價1,200元振士氣

台積電單日市值蒸發2.28兆元寫新紀錄 800元拉警報

AI迎盛世 英特爾卻巨星殞落…和台積電兩樣情！謝金河：已到換CEO關鍵時刻

大盤何時能止跌？法人：台積電股價重回半年線 就是台股止跌時

相關新聞

新普營收 預期月月高

電池模組廠龍頭新普（6121）受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月...

法人力挺股 亮點

台股近日急跌修正，跌破2萬點整數關卡，市場氣氛轉趨悲觀，法人指出，隨評價逐漸回歸合理水準，中長期資金可酌量分批低接，統一...

輝達鏈點將 野村按讚鴻海

市場傳出輝達將取消B100生產，且GB200將延後到明年第1季才量產。野村證券發布報告指出，未來數季，這將有利Hoppe...

美律7月營收月增16% 佳世達月減6%

美律（2439）昨（5）日公告7月合併營收38.08億元，月增16.6%，年增58.9%；前七月合併營收224.5億元，...

貿聯7月營收月增17% 寫同期新高

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布7月營收50.10億元，為同期新高，月增17.3%，年增12.39%，主要是受惠各產...

鴻華微減 Q3營運可期

鴻華先進（2258）昨（5）日公布7月營收10.11億元，月減0.5%，年增8.37倍。鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。