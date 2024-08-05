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億光 瞄準逾60天

經濟日報／ 記者王皓正整理
億光相關權證
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億光（2393）看好車用、不可見光應用前景大，致力從中階光耦朝高階發展，伴隨朝高價值產品應用策略持續發酵，億光首季毛利率已達三成左右，後續還會繼續向上，預期下半年營運將優於上半年。

億光上半年營收105.05億元，年增18.54%；第2季營收55.79億元，季增13.7％、年增26.7％，創近十季來新高。第3季邁入傳統旺季，今年營運可望逐季成長，下半年優於上半年，全年業績有望年增雙位數百分比。億光預期，今年不僅業績逐季成長，毛利率也持續向上。目前訂單能見度約一個月，第三類半導體將會擴廠。

投資人看好相關題材，可選價外20%至價內10%、有效天期逾60天的權證操作。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

億光 毛利率

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