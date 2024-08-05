台積電跳水免驚！小摩升最新目標價1,200元振士氣

台積電（2330）繼上周五（2日）至今（5）日盤中一度以815元打至跌停板，收盤更大跳水跌破半年線，不過摩根大通證券（小摩）在最新出具的個股報告中，仍看好台積電在人工智慧（AI）加速器和邊緣AI領域的領先地位，除維持「優於大盤」外，目標價更由1,080元上調至1,200元。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）分析，整體而言，預計台積電結構性增長將繼續保持強勁，除了擁有包括N3、N2的強大製程外，還有領先業界的封裝技術。

在台積電周期性成長驅動上，由於庫存見底以及未來12個月的復甦，隨著市場需求回升，台積電有望迎來新一輪的增長，而未來趨勢上在AI加速器和邊緣AI領域中也保持近乎壟斷的地位，因此長線展望亮眼。

不過，主要的下行風險仍需留意，包括：市場份額被三星、Intel代工搶走，以及2024年代工競爭環境不如預期等。

另一方面，美國晶片大廠英特爾（Intel）財報未如預期。藉由Intel財報看台積電展望，哈戈谷指出，其中Intel 18A的正式（1.0）版PDK套件終於發布，但客戶興趣目前看來較低。

根據小摩研究及相關客戶設計定案（Tape out），推測台積電仍會在N3、N2製成同樣會占據主導地位，而主要客戶包括蘋果、輝達、超微、聯發科（2454）、高通等可能都會留在台積電下單多年。

此外，Intel將於2024年第3季度推出最新的Lunar Lake處理器，專為Copilot+ AI筆電設計。據哈戈谷表示，Lunar Lake的所有晶片（CPU、GPU、I/O、SoC）都將外包給台積電，代表台積電將在Intel的PC產品線中占據更大的比重。

其中，Intel桌機處理器Arrow Lake預計也將在2025年增長，其中大部分Arrow Lake晶片（如某些SKU的CPU或所有GPU、I/O、SoC等）也可能在明年外包給台積電。

隨著Lunar Lake和Arrow Lake的推出，他預計，台積電在2024年來自Intel的收入貢獻約為3%，並在2025年進一步鞏固台積電在半導體代工市場的領導地位，且帶來額外的收入增長。