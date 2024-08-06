鴻華微減 Q3營運可期

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻華先進（2258）昨（5）日公布7月營收10.11億元，月減0.5%，年增8.37倍。鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續交車，本季營收將優於去年同期。

依7月營收結構，乘用車營收占比8.8%、電動巴士營收占比0.4%、技術服務營收占比0.3%、其他收入占0.5%。鴻華先進累計今年前七月營收54.38億元，年增12.9倍。其中，乘用車營收占比97.4%、電動巴士營收占比1.4%、技術服務營收占比0.3%、其他收入占0.9%。

鴻華先進董事長劉揚偉之前表示，今年Model C出貨可望破萬輛，為鴻華帶來百億元營收貢獻。至於海外的電動車市場，明年可望出貨美國與日本市場，東南亞則先出貨電動巴士，同時，今年的鴻海科技日還會推出新款的乘用車與商用車，持續擴大市場。

鴻華表示，7月營收月減0.5%。其中，乘用車7月交車數量較前一月上升，電動巴士較前一月上升，「技術服務」較前一月下降。

至於鴻華7月營收年增8.37倍，其中，乘用車於2023年底開始交車，交車數量較去年同期增長，電動巴士較去年同期減少，「技術服務」交車數量較去年同期上升。

營收 鴻華先進

延伸閱讀

輝達出狀況 鴻海老神在在

卓榮泰親公布經發會專家名單 劉揚偉、施振榮入列

經發會周四登場 施振榮、劉揚偉、林之晨等人入專家名單

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」：長期來看便宜

相關新聞

新普營收 預期月月高

電池模組廠龍頭新普（6121）受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月...

法人力挺股 亮點

台股近日急跌修正，跌破2萬點整數關卡，市場氣氛轉趨悲觀，法人指出，隨評價逐漸回歸合理水準，中長期資金可酌量分批低接，統一...

輝達鏈點將 野村按讚鴻海

市場傳出輝達將取消B100生產，且GB200將延後到明年第1季才量產。野村證券發布報告指出，未來數季，這將有利Hoppe...

美律7月營收月增16% 佳世達月減6%

美律（2439）昨（5）日公告7月合併營收38.08億元，月增16.6%，年增58.9%；前七月合併營收224.5億元，...

貿聯7月營收月增17% 寫同期新高

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布7月營收50.10億元，為同期新高，月增17.3%，年增12.39%，主要是受惠各產...

鴻華微減 Q3營運可期

鴻華先進（2258）昨（5）日公布7月營收10.11億元，月減0.5%，年增8.37倍。鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。