鴻華微減 Q3營運可期
鴻華先進（2258）昨（5）日公布7月營收10.11億元，月減0.5%，年增8.37倍。鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續交車，本季營收將優於去年同期。
依7月營收結構，乘用車營收占比8.8%、電動巴士營收占比0.4%、技術服務營收占比0.3%、其他收入占0.5%。鴻華先進累計今年前七月營收54.38億元，年增12.9倍。其中，乘用車營收占比97.4%、電動巴士營收占比1.4%、技術服務營收占比0.3%、其他收入占0.9%。
鴻華先進董事長劉揚偉之前表示，今年Model C出貨可望破萬輛，為鴻華帶來百億元營收貢獻。至於海外的電動車市場，明年可望出貨美國與日本市場，東南亞則先出貨電動巴士，同時，今年的鴻海科技日還會推出新款的乘用車與商用車，持續擴大市場。
鴻華表示，7月營收月減0.5%。其中，乘用車7月交車數量較前一月上升，電動巴士較前一月上升，「技術服務」較前一月下降。
至於鴻華7月營收年增8.37倍，其中，乘用車於2023年底開始交車，交車數量較去年同期增長，電動巴士較去年同期減少，「技術服務」交車數量較去年同期上升。
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