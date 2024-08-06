貿聯7月營收月增17% 寫同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布7月營收50.10億元，為同期新高，月增17.3%，年增12.39%，主要是受惠各產品線出貨回溫帶動，法人預估，貿聯第3季營運將優於第2季。

貿聯累計今年前七月營收304.66億元，年增1.12%。貿聯表示，7月營收較6月明顯回升，主因整體出貨量顯著反彈，尤其部分重點業務更大幅成長，其中，工業用線束受惠資本設備客戶出貨量大增，其他客戶出貨量也回溫。資訊用線束因高效能運算客戶出貨量顯著增加，周邊設備出貨量持平。

至於車用線束，貿聯表示，整體出貨量都增加。電器用線束整體出貨量都增加。

貿聯董事長梁華哲先前表示，資料中心、AI等屬於高速運算（HPC）部門的客戶拉貨很急，AI新平台產品預計第4季到明年第1季完成認證，加上半導體設備需求暢旺，今年將逐季成長，毛利率同步看佳。

營收 貨量 貿聯

延伸閱讀

泰茂實業營收／7月1.37億元 前七月累計營收達去年全年108%

7月外資大賣超台股 金管會分析2主因

中國財新7月服務業PMI為52.1 就業情況似好轉

宜特上半年每股純益4.13元創同期新高 第2季每股配息1.3元

相關新聞

新普營收 預期月月高

電池模組廠龍頭新普（6121）受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月...

法人力挺股 亮點

台股近日急跌修正，跌破2萬點整數關卡，市場氣氛轉趨悲觀，法人指出，隨評價逐漸回歸合理水準，中長期資金可酌量分批低接，統一...

輝達鏈點將 野村按讚鴻海

市場傳出輝達將取消B100生產，且GB200將延後到明年第1季才量產。野村證券發布報告指出，未來數季，這將有利Hoppe...

美律7月營收月增16% 佳世達月減6%

美律（2439）昨（5）日公告7月合併營收38.08億元，月增16.6%，年增58.9%；前七月合併營收224.5億元，...

貿聯7月營收月增17% 寫同期新高

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布7月營收50.10億元，為同期新高，月增17.3%，年增12.39%，主要是受惠各產...

鴻華微減 Q3營運可期

鴻華先進（2258）昨（5）日公布7月營收10.11億元，月減0.5%，年增8.37倍。鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。