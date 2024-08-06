貿聯7月營收月增17% 寫同期新高

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布7月營收50.10億元，為同期新高，月增17.3%，年增12.39%，主要是受惠各產品線出貨回溫帶動，法人預估，貿聯第3季營運將優於第2季。

貿聯累計今年前七月營收304.66億元，年增1.12%。貿聯表示，7月營收較6月明顯回升，主因整體出貨量顯著反彈，尤其部分重點業務更大幅成長，其中，工業用線束受惠資本設備客戶出貨量大增，其他客戶出貨量也回溫。資訊用線束因高效能運算客戶出貨量顯著增加，周邊設備出貨量持平。

至於車用線束，貿聯表示，整體出貨量都增加。電器用線束整體出貨量都增加。

貿聯董事長梁華哲先前表示，資料中心、AI等屬於高速運算（HPC）部門的客戶拉貨很急，AI新平台產品預計第4季到明年第1季完成認證，加上半導體設備需求暢旺，今年將逐季成長，毛利率同步看佳。