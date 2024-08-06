富采攜德商 衝刺車用

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

富采（3714）旗下隆達電子昨（5）日宣布，與德國車用IC大廠Inova Semiconductors簽署合作備忘錄，Inova Semiconductors將提供ISELED和ILas技術和經驗，與隆達共同開發與推廣Smart LED市場，並且預計於11月發布新產品。

富采昨日並公告，7月合併營收22.92億元，月增5.7%，年增15.4%；前七月合併營收144.81億元，年增15.32%。

富采指出，隆達2021年起即加入ISELED聯盟（ISELED Alliance），這一次合作將擴展車用氛圍燈生態圈，使ISELED應用不再限於車內氛圍燈，更可延伸至車外照明，為ISELED拓展新的應用。同時，透過雙方合作亦鏈結歐系與亞系國際品牌車廠，提供符合市場需求的客製化氛圍燈產品。

富采深耕車用產業多年，具備全方位的車用光源解決方案，包含車用照明、車用顯示、車用感測，隆達積極推動Smart LED技術發展，已於2021年正式成為ISELED聯盟（ISELED Alliance）合作夥伴。

LED 隆達

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