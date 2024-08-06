台光電、台燿 攀上高峰
銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿、聯茂昨（5）日公布7月營收，台光電、台燿同寫新猷，聯茂則攀上28個月來高點。
台光電7月營收57.82億元，連五月創新高，月增10.2%，年增58.6%；前七月營收341.33億元，年增69.1%。台光電先前提到，在各類伺服器、高階網通低損耗材料，以及美系新手機材料三大成長引擎帶動下，產能接近全產全銷，對營運持續樂觀。
台燿7月營收21.41億元，月增10.2%，年增65.2%；前七月營收122.79億元，年成長41.1%。台燿昨說明，7月營收年增幅度大，主要受惠高階產品效益發酵。
聯茂7月營收27.26億元，月增3%，年增32.2%。
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